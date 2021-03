Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Giftköder in Löf ausgelegt

Löf (ots)

Am 17.03.2021 teilte eine Hundehalterin aus Löf mit, dass ihr erst neun Monate alter Hund offensichtlich nach dem Fressen eines ausgelegten Giftköders verendet sei. Dies wurde so in einer Tierklinik festgestellt. Die Dame war am gestrigen Tag mit ihrem Hund im Bereich Löf, Alzbach, unterwegs gewesen, so dass die Vermutung besteht, dass der Hund in diesem Bereich vergiftet wurde. Die Hundebesitzer in Löf werden aufgefordert äußerst vorsichtig zu sein. Eine polizeiliche Absuche der Örtlichkeit verlief bisher negativ. Zeugen werden gebeten, sich mit der PW Brodenbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell