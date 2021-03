Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Anhänger gerät in Brand

Zeugen gesucht

Rees-Millingen (ots)

Am Dienstag (16. März 2021) gegen 18:30 Uhr geriet ein PKW-Anhänger in einer offenstehenden Garage auf einem Grundstück an der Bruchstraße in Millingen in Brand. Die Besitzer hatten den Anhänger tagsüber mit Sperrmüll und Hausrat beladen, um diesen später zu entsorgen. Abends bemerkten sie den Brand. Die Feuerwehr rückte aus, um das Feuer zu löschen. Dazu wurde der Anhänger aus der Garage gezogen. Personen wurden nicht verletzt, ein Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter 02822 7830 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell