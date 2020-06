Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200616.4 Tellingstedt: Schlechter Scherz

Tellingstedt (ots)

Am Sonntagnachmittag haben Unbekannte in Tellingstedt an der Kirche mit einigem Klebstoff gewütet und dadurch einen Schaden angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr beschmierten unbekannte Personen die Kirche am Kirchplatz mit Alleskleber. Sie trugen diesen auf dem Gehweg, an einem Fenster und an der Eingangstür auf - die Klebeflasche ließen sie am Tatort zurück. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Tellingstedt unter der Telefonnummer 04838 / 2049910 melden.

Merle Neufeld

