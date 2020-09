Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: SUV gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen grauen Mazda CX5 gestohlen, der vor einem Wohnanwesen geparkt war.

Die Besitzerin stellte ihren Pkw am Samstag um 21 Uhr in der Burgherrenstraße ab. Bereits wenige Stunden später, am Sonntagmorgen um 4 Uhr, war das Fahrzeug verschwunden.

Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Mazda CX5 liegen bislang nicht vor. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 27000 Euro.

Das Auto mit dem Kennzeichen KL - JF 723 verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go-System. Weil beide Originalschlüssel noch vorhanden sind, gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter dieses schlüssellose System überwunden haben und dann einfach mit dem Wagen weggefahren sind.

Die Täter dürften dabei so vorgegangen sein: Der SUV parkte vor der Wohnanschrift der geschädigten Fahrzeughalterin. Die Diebe nutzten den Umstand, dass die Autoschlüssel in der Nähe der Haustür abgelegt waren. Mit technischer Hilfe verlängerten sie die Funkwellen der Fahrzeugschlüssel, so dass sie von der Haustür bis zum Pkw reichten. So ließ sich der Wagen öffnen und starten, ohne dass der Autoschlüssel in der Nähe war. Bequem und einfach, auch für Diebe.

Die Polizei rät Besitzern von Fahrzeugen mit sogenannten Keyless-Go-Systemen dazu, ihren Autoschlüssel nicht in der Nähe der Haustür aufzubewahren. Sicher aufgehoben sind die Schlüssel in einer Metallbox mit entsprechender Abschirmung. Im Handel werden solche Schlüsselboxen angeboten. |mhm

