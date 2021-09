Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Trunkenheitsfahrt endet am Baum

Annweiler (ots)

Lediglich mit Kratzern und Prellungen kam gestern gegen 07:45 Uhr ein 42-jähriger Opelfahrer aus dem Landkreis SÜW davon. Er fuhr mit dem PKW auf der B 48 und kam kurz vor Annweiler in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. An einem Baum neben dort entlanglaufenden Radweg wurde das Fahrzeug gestoppt. Wie sich herausstellte war der Fahrzeugführer alkoholisiert. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

