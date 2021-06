Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210627 - 0754 Frankfurt-Eschersheim: Mülltonnenbrände

Frankfurt (ots)

(fue) Möglicherweise durch Brandstiftung brannten am Sonntag, den 27. Juni 2021, gegen 02.00 Uhr, vier Mülltonnen, die in der Dehnhardtstraße (in Höhe der Hausnummer 46) und Auf der Lindenhöhe (in Höhe der Hausnummer 23) standen. Es handelte sich dabei um vier Mülltonnen mit einem Fassungsvermögen von jeweils 120 Litern. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 500 EUR, Personen wurden nicht verletzt. Durch die Feuerwehr konnten die Brände schnell gelöscht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75551599 zu melden.

