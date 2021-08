Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Konz (ots)

In Konz Brunostraße 1 wurde am 27.08.2021 zw. 12.30-17.00 Uhr ein schwarzer Hyundai hinten links an der Stoßstange durch anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Aufklärung werden an die Polizei Konz unter der Tel. 06501/92680 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell