POL-PDLD: LKW verursacht zwei Verkehrsunfälle und flüchtet

Landau-Arzheim, Rummelsberg- 16.06.2021, 13:20 Uhr (ots)

In der Straße am Rummelsberg in Landau-Arzheim verursachte ein LKW-Fahrer am Mittwochmittag gleich zwei Verkehrsunfälle und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern von der Unfallörtlichkeit. Nachdem der LKW-Fahrer zunächst bei Rangiermanövern an einer Hauswand hängen blieb und die Fassade beschädigte, streifte er nur wenige Meter weiter eine Grundstücksmauer. Die Verkehrsunfälle wurden durch einen Zeugen beobachtet. Die Ermittlungen hinsichtlich dem Unfallverursacher dauern an.

