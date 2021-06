POL-PDLD: B9 bei Bellheim - Verkehrsunfall

Polizeidirektion Landau

Am Mittwochnachmittag kam es auf der B9 an der Anschlussstelle Bellheim- Nord, in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall. Die 64-Jährige Bellheimerin wollte einen LKW überholen und unterschätzte hierbei die Geschwindigkeit des 22-Järigen PKW-Fahrers auf der linken Spur. Während dem Spurwechsel kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Für die Dauer einer Stunde musste die linke Spur während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

