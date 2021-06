Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Vorsicht vor Ganoven

Kirrweiler (ots)

Ein 91 Jahre alter Mann erhielt gestern Mittag (15.06.2021 14 Uhr) einen Anruf, dass er einen höheren Geldbetrag gewonnen hätte. Der Gewinn sollte am heutigen Vormittag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11 Uhr ausgehändigt werden. Der Vorfall wurde zur Anzeige gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Polizei warnt vor solchen Gaunern. Angehörige oder nahestehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Meist durch mehrere Telefonanrufe in kurzer Zeit täuschen sie ein Gewinnversprechen vor und erhöhen den psychischen Druck auf die Senioren. Die Betrüger bitten fast immer um absolute Verschwiegenheit gegenüber Familie und Freunden.

