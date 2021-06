Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf Kreisstraße

Landau, K8 - 15.06.2021, 09:30 Uhr (ots)

Auf der Kreisstraße 8 bei Landau-Nußdorf kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und zwei total beschädigten Fahrzeugen. Ein 74-jähriger PKW-Führer wollte die Kreisstraße von einem Feldweg kommend überqueren und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 30-jährigen PKW-Führerin, die die Kreisstraße in Fahrtrichtung Nußdorf befuhr. Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge, kamen diese ins Schleudern, sodass das Fahrzeug des 74-Jährigen gegen einen Baum prallte. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Beteiligte verletzt. Der 74-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei 25.000 Euro liegen.

