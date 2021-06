Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Licht und betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Landau, Hindenburgstraße - 16.06.2021, 01:00 Uhr (ots)

In der Nacht auf Mittwoch stellten Polizeibeamte in der Hindenburgstraße in Landau einen Fahrradfahrer ohne Licht fest. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden bei dem 36-Järhigen Landauer Radfahrer zudem deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Radfahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell