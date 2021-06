Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrt missachtet - 1 Schwerverletzter

Vorderweidenthal (ots)

An der Kreuzung der B 427/L 490 bei Erlenbach/Dahn kam es am heutigen Morgen (15.06.21), gegen 10:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Pkw wollte die Kreuzung von Vorderweidenthal kommend in Richtung Erlenbach überqueren. Hierbei missachtete der 73-jährige Fahrer des Pkw BMW die Vorfahrt eines auf der B 427 aus Richtung Busenberg kommenden 56-jährigen Dacia-Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde der 56-Jährige schwerverletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000.- Euro. Die Bergung der Fahrzeuge erfolgte jeweils durch einen Abschleppdienst. Der Verkehrsfluss war eingeschränkt, die Unfallstelle war jedoch passieren.

