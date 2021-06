Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrt missachtet und Verkehrsunfall verursacht- Fahrer unter Drogeneinfluss

Landau, Pasteurstraße/ Virochowstraße - 14.06.2021, 09:00 Uhr (ots)

Leicht verletzt wurde am Montagmorgen ein 71-jähriger PKW-Führer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Pasteurstraße/ Virchowstraße in Landau. Ein 24-jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des 71-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Während der 71-Jährige mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde, blieb der 24-Jährige unverletzt. Bei dem 24-Jährigen konnten zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht der Drogenbeeinflussung, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell