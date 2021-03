Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme in Laufenburg

Laufenburg (ots)

Am Grenzübergang Laufenburg konnte ein 49-Jähriger festgenommen werden, der wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Er wurde durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Donnerstagmittag kontrollierte eine Streife der Zoll einen 49-Jährigen am Grenzübergang Laufenburg nach der Einreise aus der Schweiz. Bei der Überprüfung wurde ein offener Haftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen festgestellt. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis war eine Freiheitsstrafe von vier Monaten zu vollstrecken. Der 49-Jährige wurde an die Bundespolizei übergeben, durch diese festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell