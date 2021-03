Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme zur Untersuchungshaft

Basel (ots)

Eine Streife der GoD konnte am Basel Badischen Bahnhof einen 26-Jährigen festnehmen, der in Deutschland mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Er wurde durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Donnerstagmittag kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) einen 26-Jährigen am Basel Badischen Bahnhof, als dieser auf dem Weg nach Deutschland war. Bei der Überprüfung durch die Bundespolizei wurde festgestellt, dass der deutsche Staatsangehörige zur Festnahme ausgeschrieben ist. Wegen des Verdachts des Betruges und der Urkundenfälschung bestand ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn. Der 26-Jährige wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen und nach Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

