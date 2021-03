Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ohne Ticket, aber zur Festnahme ausgeschrieben

Freiburg (ots)

Ohne Zugticket war ein 27-Jähriger mit dem Fernzug unterwegs. Da er sich auch nicht ausweisen konnte wurde er an die Bundespolizei übergeben. Diese konnte seine Identität feststellen und dass er zur Festnahme ausgeschrieben war.

Am Sonntagvormittag wurde ein 27-Jährige ohne Zugticket in einem Fernzug von Basel nach Freiburg angetroffen. Da er sich gegenüber dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn nicht ausweisen konnte wurde er am Hauptbahnhof Freiburg an Kräfte der Bundespolizei übergeben. Gegenüber den Bundespolizisten äußerte der pakistanische Staatsangehörige ein Asylgesuch. Zudem gab er an aus Italien zukommen und in der Vergangenheit bereits fünf Jahre in Deutschland gelebt zu haben. Bei der Durchsuchung konnte der pakistanische Reisepass des Mannes aufgefunden werden. Dieser und die Überprüfung der Fingerabdrücke bestätigten seine Identität. Zudem ergaben sie, dass der 27-Jährige wegen Erschleichen von Leistungen zur Festnahme ausgeschrieben war. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 308 Euro nicht aufbringen konnte wurde er zur Vollstreckung der 28-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Reisepass wurde sichergestellt und wird den für das Asylverfahren zuständigen Behörden übergeben. Wegen unerlaubter Einreise und Erschleichen von Leistungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

