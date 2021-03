Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Randalierer landet in der Justizvollzugsanstalt

Waldshut-Tiengen (ots)

Trotz eines Hausverbotes betrat ein 71-Jähriger das Pressefachgeschäft im Bahnhof Waldshut. Als er gehen sollte, bewarf er die Mitarbeiter mit Getränkedosen und beleidigte sie. Da der Mann zum Haftantritt geladen war, wurde er durch die Polizei in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der 71-jährige deutsche Staatsangehörige betrat am Montagmittag (08.03.2021) das Pressefachgeschäft im Waldshuter Bahnhof. Da gegen den Mann ein Hausverbot bestand, wurde er durch die Mitarbeiter aufgefordert das Geschäft zu verlassen. Dies machte den 71-Jährigen so wütend, dass er die Mitarbeiter mit Getränkedosen und Zeitungsstapeln bewarf. Dabei beleidigte und beschimpfte er diese mehrfach. Beim Verlassen des Geschäfts versuchte er noch eine Weinflasche zu entwenden. Dies konnte jedoch durch das Personal verhindert werden. Kurze Zeit später fiel der Mann in einem Discounter in der Waldshuter Innenstadt auf. Auch dort hat er ein Hausverbot. Im Stadtgebiet konnte der Mann dann durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Da der 71-Jährige für Montag zum Haftantritt in der Justizvollzugsanstalt geladen war, verbrachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt. Die Bundespolizei sowie das Polizeirevier Waldshut ermitteln nun gegen den Mann wegen diverser Straftaten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell