Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann führt unerlaubt Schreckschusswaffe mit

Freiburg (ots)

Ohne den erforderlichen kleinen Waffenschein führte ein 45-Jähriger eine Schreckschusswaffe mit. Er wurde durch Kräfte der Bundespolizei kontrolliert und die Waffe sichergestellt.

Am Dienstagnachmittag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei einen 45-Jährigen am Hauptbahnhof Freiburg, da er offensichtlich ein Einhandmesser in seiner Hosentasche mitführte. Die Überprüfung bestätigte den Verdacht. Die Nachfrage auf weitere gefährliche Gegenstände verneinte er. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Bauchtasche des deutschen Staatsangehörigen fanden die Bundespolizisten jedoch eine geladene Schreckschusswaffe, sowie zwei kleine Döschen mit geringen Mengen Marihuana. Den zum Führen einer Schreckschusswaffe notwendigen kleinen Waffenschein besitzt der 45-Jährige nicht. Auch für das Führen des Einhandmesser konnte er kein berechtigtes Interesse nachweisen. Die Waffen und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt sowie Verfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell