Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Entwichener Strafgefangener festgenommen

Bad Krozingen (ots)

Ein als entwichener Strafgefangener gesuchter 35-Jähriger konnte durch die Bundespolizei festgenommen werden. Er wurde in eine Klinik für Forensische Psychiatrie eingeliefert.

Am Montagvormittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Fernzug von Basel in Richtung Freiburg. Auf Höhe Bad Krozingen überprüfte die Streife einen 35-Jährigen. Die Überprüfung des irakischen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme als entwichener Strafgefangener. Seit Anfang März war der Gesuchte aus einem psychiatrischen Krankenhaus abgängig. Der 35-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und an eine Klinik für Forensische Psychiatrie übergeben.

