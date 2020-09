Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trio mit gestohlenen Rädern angetroffen - Polizei sucht Eigentümer

Kaarst (ots)

Am Freitag (11.09.), gegen 00:30 Uhr, bestreiften Polizisten die Vom-Stein-Straße. Dort kamen ihnen zwei Räder ohne Licht entgegen. Zudem war eines der Fahrräder ordnungswidrig mit zwei Personen besetzt. Das Trio wurde angehalten und kontrolliert. Schnell stellte sich heraus, dass die 13, 14 und 16 Jahre alten Jungen die Räder offenbar gestohlen hatten. Am Bahnhof in Kaarst-Büttgen hätte sie, nach eigener Aussage, an den Fahrradständern zur Michaelstraße das schwarze Damenfahrrad entwendet. Anschließend hätten sie das silberne Herrenfahrrad der Marke Prophete am Robert-Grootens-Platz gestohlen.

Die Jugendlichen wurden Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen sie und sucht die Eigentümer der sichergestellten Fahrräder.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

