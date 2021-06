Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Zypresse in Brand geraten

Germersheim (ots)

Ein aufmerksamer Spaziergänger alarmierte gestern Abend aufgrund einer brennenden Zypresse in der Straße "An Fronte Diez" die Polizei Germersheim. Die zusätzlich verständigte Feuerwehr konnte den etwa acht Meter hohen Baum schnell löschen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die entsprechenden Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

