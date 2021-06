Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Radfahrer stürzt an Bordstein

Germersheim (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 69-jähriger Fahrradfahrer die Hördter Straße in Germersheim. Dort blieb er an einer Bordsteinkante hängen, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich glücklicherweise nur leicht an der Schulter.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell