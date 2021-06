Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pocket-Bike-Fahrer - Zeugen gesucht

Böllenborn (ots)

Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines nicht versicherten Pocket-Bike fiel am Montag, 14.06.21, zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr in Böllenborn in der Friedhofstraße auf. Der sehr junge, vermutlich minderjährige, Fahrer des Zweirades soll versucht haben sich zwischen zwei Hundebesitzern durchzuschlängeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

