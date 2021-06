Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Verletzter Motorradfahrer

Altdorf (ots)

Im Begegnungsverkehr stieß gestern Abend (13.06.2021, 18 Uhr) in der Hauptstraße ein 55 Jahre alter Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden PKW einer 64 Jahre alten Fahrerin zusammen. Während an dem PKW der Außenspiegel beschädigt wurde, verletzte sich der Zweiradfahrer an der linken Hand und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

