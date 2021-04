Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Exhibitionist im Kurpark +++ Einbrecher erbeuten Schmuck +++ Reifenstecher unterwegs

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist in Parkanlagen unterwegs, Wiesbaden, Kurpark und Parkanlage "Warmer Damm" 12.04.2021, 17.20 Uhr bis 17.30 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag war erst im Wiesbadener Kurpark und anschließend in der Parkanlage "Warmer Damm" ein Exhibitionist unterwegs, welcher sich zwei 10-jährigen Mädchen und einer 24-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise zeigte. Die beiden Mädchen spielten gegen 17.20 Uhr im Kurpark, als sie in einem Busch einen Mann sahen, welcher dort an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Kinder liefen daraufhin weiter, wurden aber im weiteren Verlauf noch ein weiteres Mal von dem Exhibitionisten belästigt. Nach dem zweiten Vorfall verließen die Mädchen den Park und der Mann entfernte sich. Nur wenige Minuten später traf dann in der Parkanlage "Warmer Damm" die 24-jährige Frau vermutlich denselben Mann mit heruntergelassener Hose in der Nähe eines Toilettenhäuschens an und wurde von diesem mit anzüglichen Bemerkungen belästigt. Alle drei Geschädigten gaben übereinstimmend an, dass der Exhibitionist kurze, schwarze Haare gehabt habe und mit einer blauen Jeans sowie einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sei. Laut den beiden Mädchen sei er etwa 1,80-1,90 Meter groß gewesen und habe eine grüne OP-Maske sowie braune Anzugschuhe getragen. Nach Angaben der 24-Jährigen soll der Täter ca. 28-33 Jahre alt sowie 1,75-1,80 Meter groß gewesen sein und Deutsch mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher erbeuten hochwertige Schmuckstücke, Wiesbaden-Nordenstadt, Brandenburger Straße, 12.04.2021, 21.30 Uhr bis 13.04.2021, 00.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurde ein Einfamilienhaus in der Brandenburger Straße in Nordenstadt von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und brachen ein aufgefundenes Wertgelass auf. Hieraus entwendeten die Einbrecher hochwertige Schmuckstücke und ergriffen dann mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Hochwertiges Werkzeug aus Pkw gestohlen, Wiesbaden, Schierstein, Saarbrücker Allee, Freitag, 09.04.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 12.04.2021, 06:00 Uhr

(fe) Am vergangenen Wochenende brachen in der Saarbrücker Allee in Schierstein unbekannte Täter in ein Fahrzeug ein und stahlen Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro. Die unbekannten Täter brachen die Ladefläche des Mercedes Sprinter auf und entwendeten aus dem Laderaum zwei Akkuschrauber, zwei Werkzeugkästen, eine Aluleiter, zwei Sägen sowie weiteres Werkzeug. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Reifenstecher in Kloppenheim,

Wiesbaden, Kloppenheim, Annemarie-Goßmann-Straße, Samstag, 10.04.2021, 21:00 Uhr bis Sonntag, 11.04.2021, 10:00 Uhr

(fe) Mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstachen in Kloppenheim ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Reifen eines Autos. Das Fahrzeug des Geschädigten stand in der Annemarie-Goßmann-Straße in einer Parkbucht und wies nach der Tat Einstiche im rechten Vorder- und Hinterreifen auf. Der entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 mit dem 4. Polizeirevier Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

