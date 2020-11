Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Öl in Brand geraten

EsterwegenEsterwegen (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntag zu einem Einsatz in die Straße Brink in Esterwegen alarmiert. Der Anwohner eines Reihenhauses hatte gegen 5 Uhr einen Kochtopf mit Speiseöl auf dem eingeschalteten Herd unbeaufsichtigt gelassen. Das Öl entzündete sich. Der 20-jährige Bewohner wurde mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Küche wurde durch das Feuer beschädigt. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht. Die Feuerwehr war mit neuen Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort.

