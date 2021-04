Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Raub am Schlachthof +++ Trickbetrüger am Telefon +++ Alkohol aus Keller entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Räuberische Jugendgruppe unterwegs,

Wiesbaden, Basketballfelder nähe Hauptbahnhof, Donnerstag, 08.04.2021, 17:40 Uhr

(fe) Am frühen Donnerstagabend wurden zwei Jugendliche im Bereich der Basketballfelder auf dem Schlachthofgelände, aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus, geschlagen und bedroht. Weiterhin wurden einem der Geschädigten zwei Schmuckringe entwendet. Die beiden Jugendlichen wurden hierbei zunächst von der Personengruppe angesprochen und im Verlauf durch ein Mitglied der Gruppe unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Verletzt wurde hierbei niemand. Daraufhin wurde einem der beiden Opfer unter Androhung von Gewalt zwei Schmuckringe im Wert von etwa 5 Euro entwendet. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Ein Täter soll circa 16 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Er habe dunkle lockige Haare und war mit einer schwarz/weißen Jacken (Camouflage Muster) und einer dunklen Hose bekleidet. Der zweite Täter sei ebenfalls circa 16 Jahre alt und habe dunkle lockige Haare sowie eine dunkelrote Jacke getragen. Weitere Personenbeschreibungen liegen nicht vor. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts nimmt Hinweise zu der Personengruppe unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Trickbetrüger weiterhin aktiv, pfiffiger Senior, Wiesbaden, 08.04.2021

(he)Die Polizei warnt weiterhin vor Trickbetrügern, welche in den vergangenen Tagen mehrfach bei Wiesbadener Bürgerinnen und Bürgern anriefen und diese mit verschiedensten Maschen um hohe Geldbeträge bringen wollten. Gestern riefen wieder die "Enkelin" eines ausgesuchten Opfers und in einem anderen Fall ein "Arzt" eines Wiesbadener Klinikums an. Beide waren natürlich wieder Protagonisten einer ausgedachten Geschichte. Die Enkelin rief an und erklärte dem Opfer, dass sie einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe und nun 22.000 Euro Bargeld für die Reparatur ihres Fahrzeuges benötige. Sie beabsichtige in einigen Stunden an der Wohnanschrift der 86-jährigen Angerufenen zu erscheinen und das Geld in Empfang zu nehmen. Nach dem Anruf erfolgte keine weitere Kontaktaufnahme und es erschien niemand an der Wohnadresse. In einem weiteren Fall meldete sich ein Betrüger bei einem 82-Jährigen und gab sich als Arzt aus. Er berichtete, dass die Tochter des Angerufenen mit einer schweren Infektion im Krankenhaus liege und ein spezielle Medikament bräuchte, welches es nur in "Amerika" gäbe. Da die Krankenkasse dies nicht erstatten würde, wollte der Arzt nun wissen, ob das ausgesuchte Opfer bereit sei die Kosten zu übernehmen. Der 82-Jährige roch den Braten, erbat sich jedoch Bedenkzeit und gab an den "Arzt" zurückrufen zu wollen. Dieser war mit dessen Antwort natürlich nicht einverstanden und wollte das Opfer nun mit dem Satz "Ich rufe Sie dann an, wenn ihre Tochter gestorben ist!" aus der Reserve locken. Nun schenkte der aufmerksame Senior dem Telefonbetrüger reinen Wein ein und entgegnete, dass er gar keine Tochter habe. Zwei Fälle, bei denen kein Schaden entstand. Seien Sie bitte trotzdem immer misstrauisch und lassen sich nicht auf solche Spielchen ein. Beenden Sie unmittelbar diese Telefonate und wählen Sie den Notruf 110. Weitere Hinweise zu den Maschen der Betrügern erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

3. Einbruch in Keller,

Wiesbaden, Geisbergstraße, Montag, 05.04.2021, 23:00 Uhr bis Donnerstag 08.04.2021, 16:00 Uhr

(fe) Im Zeitraum zwischen Montagabend und Donnerstagnachmittag brachen unbekannte Diebe in der Geisbergstraße in ein Kellerabteil ein und entwendeten dort Alkoholflaschen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter unbemerkt in ein Mehrfamilienhaus und begaben sich dort in den Keller. Hier entfernten sie an einem Kellerverschlag ein Vorhängeschloss und stahlen mehrere Alkoholflaschen im Wert von circa 310 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Blitzerreport,

(fe) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: B455 Fort Biehler

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigten Messstellen geben kann.

