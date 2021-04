Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Fastfood-Restaurant+++32-Jähriger am Schlachthof angegriffen+++Einbruch in Tiefgarage+++Mehrere Straftaten in Wiesbaden-Südost

1. Einbruch in Fastfood-Restaurant,

Mainz-Kastel, Boelckestraße, Ostermontag, 05.04.2021

(cav)Am frühen Morgen des Ostermontages brachen mehrere Unbekannte in ein Fastfood-Restaurant in der Boelckestraße in Mainz-Kastel ein und entwendeten Bargeld aus dem Tresor. Dem ersten Mitarbeiter der Frühschicht fiel am Ostermontag gegen 08:30 Uhr auf, dass ein Fenster offensichtlich aufgebrochen wurde. Als die alarmierten Polizisten das Gebäude im Anschluss durchsuchten, konnten keine Täter - jedoch der aufgebrochene Tresor festgestellt werden. Die Unbekannten öffneten den Tresor gewaltsam und entwendeten mehrere Tausend Euro. Weiterhin verursachten die Täter durch ihr brachiales Vorgehen Sachschäden von über 10.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen / Zeugen und Hinweisgeberinnen / Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 oder beim 2. Polizeirevier unter (0611) 345 - 2240 zu melden.

2. Angriff auf 32-Jährigen am Schlachthof, Wiesbaden, Murnaustraße, Schlachthofgelände, 03.04.2021, 23:50 Uhr

(cav)Ein 32-Jähriger geriet Samstagnacht am Schlachthof in eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen und wurde leicht verletzt. Um kurz vor Mitternacht befand sich der 32-Jährige nahe den Sportanlagen am Schlachthofgelände in der Murnaustraße. Im Streit griffen ihn mehrere Unbekannte an und verletzten ihn leicht. In der Rangelei kam ihm ein unbeteiligter 19-jähriger Zeuge zur Hilfe. Leider erkannte das alkoholisierte Opfer den Helfenden nicht als solchen und griff ihn im Gemenge an. Hierdurch wurde dieser ebenfalls leicht verletzt. Nach der Auseinandersetzung gab der 32-Jährige an, dass sein Handy abhandengekommen sei. Dies konnte vor Ort nicht mehr aufgefunden werden. Die Angreifer flüchteten vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Einer der Angreifer soll etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, 20-25 Jahre alt gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Weiter hätte er seine Haare an den Seiten rasiert und hinten zu einem kurzen Zopf gebunden. Außerdem soll er eine schwarze Winterjacke, eine graue Hose und dunkle Stiefel getragen haben. Zu dem geschilderten Sachverhalt wurden mehrere Anzeigen gefertigt und die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Hierzu werden Zeuginnen / Zeugen und Hinweisgeberinnen / Hinweisgeber gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 zu melden.

3. Einbrecher räumen Tiefgarage aus,

Wiesbaden-Dotzheim, Spiekerooger Straße, 04.04.2021, 23:00 Uhr bis 05.04.2021, 11:00 Uhr

(cav) Unbekannte brachen in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag in eine Tiefgarage in der Spiekerooger Straße in Wiesbaden-Dotzheim ein und entwendeten neben Werkzeugen auch hochwertige Kompletträder und ein Kinder-Elektroauto. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu der Tiefgarage und brachen im genannten Zeitraum mehrere Kellerverschläge auf. Aus einem der Verschläge entwendeten sie zunächst einen kleinen Mercedes (ein Elektroauto für Kinder) und im Anschluss aus einem weiteren aufgebrochenen Verschlag noch hochwertige Alufelgen mit Reifen. Darüber hinaus eigneten sich die Unbekannten auch noch Werkzeuge an. Durch ihr Handeln verursachten die Täter einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Zeuginnen / Zeugen und Hinweisgeberinnen / Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345- 2440 zu melden.

4. Mehrere Straftaten in Wiesbaden Südost, Wiesbaden, Auguste-Viktoria-Straße / Mainzer Straße, 03.04.2021 auf 04.04.2021

(cav)Unbekannte begingen zwischen Samstag und Sonntag mehrere Straftaten im Bereich der Auguste-Viktoria-Straße und im Anfangsbereich der Mainzer Straße. Es kam zu Einbrüchen in eine Garage sowie in ein Fahrzeug, außerdem wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. In Tatzeitraum wurde in der Auguste-Viktoria-Straße eine Garage aufgebrochen und mehrere Werkzeuge entwendet. Darüber hinaus beschädigten Unbekannte in der unmittelbaren Nähe einen Honda Civic und brachen einen 1er BMW in der Mainzer Straße auf. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Sollten Zeuginnen / Zeugen und Hinweisgeberinnen / Hinweisgeber etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizei in Wiesbaden unter (0611) 345 - 0 zu melden.

