Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Exhibitionist unterwegs +++ Feuer im Bushäuschen +++ Flasche in Gemeindehausfenster geworfen +++ Rikscha mal anders +++ Rollerdieb erwischt +++ Fahrradunfall mit Leichtverletzten

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist in der Salzburger Straße, Mainz-Kostheim, Salzburger Straße, 01.04.2021, 03.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag zeigte sich ein unbekannter Mann in der Salzburger Straße in Mainz-Kostheim einer Anwohnerin in schamverletzender Art und Weise. Der Mann soll gegen 03.50 Uhr auf einer Parkbank nahe des Fensters der Frau gestanden und währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Als die Geschädigte den Mann darauf ansprach, habe er sich entfernt. Der Exhibitionist soll kräftig sowie "normal" groß gewesen sein und einen ausländischen Akzent gehabt haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Bushäuschen durch Feuer beschädigt,

Wiesbaden-Biebrich, Saarstraße, 01.04.2021, 00.50 Uhr,

(pl)In der Saarstraße in Wiesbaden-Biebrich wurde in der Nacht das Wartehäuschen einer Bushaltestelle durch ein Feuer beschädigt. Der Brand im Bereich der linken Seite des Häuschens wurde um kurz vor Mitternacht bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Büsche konnte verhindert werden, eine Werbeanzeige wurde durch die Flammen jedoch komplett zerstört. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Hubwagen von Ladefläche gestohlen,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße, 31.03.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Diebe haben von der Ladefläche eines in der Klarenthaler Straße abgestellten Lkw einen Hubwagen im Wert von rund 4.000 Euro gestohlen. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen festgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

4. Flasche gegen Gemeindehausfenster geworfen, Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße, 30.03.2021, 19.00 Uhr bis 31.03.2021, 11.45 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag haben unbekannte Täter eine Flasche gegen das Fenster des Gemeindehauses in der Breslauer Straße in Biebrich geworfen. Hierdurch wurde das Fenster beschädigt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 3452540 in Verbindung zu setzen.

5. Geparktes Auto rundherum zerkratzt,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 31.03.2021, 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Äppelallee wurde am Mittwochmittag ein geparkter BMW X3 rundherum zerkratzt. Der Pkw war zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

6. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: Bundesautobahn 3, Wiesbadener Kreuz

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

7. Anhänger als Rikscha,

Wiesbaden-Schierstein, Storchenallee, 31.03.2021, 23:15 Uhr

(cav)Eine Gruppe von jungen Männern verwendete am späten Mittwochabend einen Anhänger mit Doppelachse in der Storchenallee in Wiesbaden-Schierstein als Rikscha, indem sie ihn anschoben und dann mitfuhren. Im Anschluss blockierte die Gruppe mit dem Anhänger die Straße und beschädigte ein geparktes Fahrzeug. Der entwendete Anhänger war in der Nähe der Storchenallee abgestellt, als er von der Gruppe entwendet wurde. Zeugen schilderten, dass der Anhänger als Fahrzeug verwendet wurde, indem einige den Hänger anschoben und andere wiederum auf dem Hänger standen um "mitzufahren". Glücklicherweise wurde hierdurch niemand verletzt und auch kein Sachschaden verursacht. Zu dem Sachschaden kam es wohl erst im Nachhinein, als eine Person aus der Gruppe einen Außenspiegel eines geparkten Mercedes abtrat. Der Außenspiegel der Mercedes A-Klasse wurde hierdurch beschädigt und ein Sachschaden von etwa Einhundert Euro verursacht. In diesem Moment waren andere der Personengruppe wohl damit beschäftigt, den Hänger mitten auf der Storchenallee zu positionieren um den Verkehr zu blockieren. Kurz drauf flüchteten die jungen Männer in verschiedene Richtungen. Die Täter sollen alle männlich und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Weiter soll einer aus der Gruppe einen grauen Kapuzenpullover und weiße Sneakers getragen haben und ein Anderer wurde als dunkelhäutig mit weißem Trainingsanzug beschrieben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2540 zu melden.

8. 15-Jähriger mit gestohlenem Roller geschnappt, Wiesbaden, Walramstraße, 31.03.2021, gegen 20:00 Uhr

(cav)Während der Streifenfahrt am Mittwochabend hielten Polizisten einen Rollerfahrer in der Sedanstraße an. In der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 15-Jährigen ohne Führerschein aber mit einem gestohlenen Roller und abgelaufenem Versicherungskennzeichen handelte. In der Walramstraße beobachtete eine Streife des 1. Polizeireviers gegen 20:00 Uhr einen Motorroller, der mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen in Richtung Emser-Straße fuhr. Als das Kleinkraftrad dann in die Sedanstraße abbog, konnten ihn die Beamten schließlich anhalten. Der 15-jährige Rollerfahrer konnte keinen Führerschein vorweisen und das angebrachte Versicherungskennzeichen war aus dem Vorjahr und somit abgelaufen. Im Nachhinein, fanden die Beamten heraus, dass der angehaltene Roller gestohlen war, der Besitzer jedoch noch nichts von seinem Verlust wusste. Der Roller konnte so wieder zurückgegeben werden. Nach der Kontrolle nahmen die Beamten den Jugendlichen zunächst mit zur Dienststelle, wo er an seinen Vater übergeben wurde. Der Junge muss sich nun in mehreren Strafanzeigen verantworten.

9. Fahrradunfall mit Leichtverletzten,

Wiesbaden, Sartoriusstraße / Am Landeshaus, 31.03.2021, 17:55 Uhr

(cav)Am frühen Mittwochabend kam es am Landeshaus in Wiesbaden, an der Ecke Sartoriusstraße zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer mit Kind und einem Audi Q3. Sowohl der 37-Jährige Fahrradfahrer als auch das transportierte 7-jährige Kind wurden hierbei leicht verletzt.

Gegen 17:55 Uhr befuhr der 37-Jährige mit seinem Pedelec in Begleitung seiner 7-Jährigen Tochter den linken Radweg der Straße "Am Landeshaus" in Richtung Moritzstraße. Der Fahrer des Audi Q3 beabsichtigte aus der Sartoriusstraße in Richtung Straße "Am Landeshaus" abzubiegen. Als beide Fahrzeuge dann die Kreuzung zur Sartoriusstraße passierten, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte der 37-Jährige mit seinem Rad, wodurch er und seine Tochter leicht verletzt wurden. Der Fahrer wurde im Anschluss zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die 7-Jährige war mit ihren leichten Verletzungen nicht weiter behandlungsbedürftig und konnte somit an die kontaktierte Mutter übergeben werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell