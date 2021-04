Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Verletzte durch Brand im Mehrfamilienhaus

Wiesbaden (ots)

Brand in Mehrfamilienhaus

Wiesbaden, Moritzstraße 01.04.2021, gegen 03:35 Uhr

(cav)Am frühen Morgen des Gründonnerstages kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Moritzstraße in Wiesbaden. Hierbei wurden zehn Personen verletzt und es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Gegen 03:35 Uhr am Gründonnerstag meldeten Zeugen den Brand mit sichtbaren Flammen in dem Mehrfamilienhaus in der Moritzstraße. Sowohl das betroffene als auch das angrenzende Nachbarhaus wurden unverzüglich von den verständigten Rettungskräften evakuiert und die zehn durch Rauchgas Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Die übrigen evakuierten Personen wurden in einem bereitgestellten Linienbus betreut. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht und die gesperrte Straße gegen 07:30 Uhr wieder freigegeben werden. Das betroffene Haus bleibt zunächst unbewohnbar, jedoch können die Bewohner des Nachbarhauses später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ersten Erkenntnissen zu Folge, ist der Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Der durch das Feuer angerichtete Sachschaden wird auf über Hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursachenermittler haben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

