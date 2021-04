Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Brandserie - Belohnung ausgesetzt!+++

Wiesbaden (ots)

Kastel/Kostheim,

01.04.2021

(ho)Seit September 2020 brannten in Kastel und Kostheim mehrmals Mülltonnen, Gartenhäuser aber auch geparkte Fahrzeuge. Die Wiesbadener Kriminalpolizei geht in den festgestellten Fällen von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen übernommen. Der bei den Bränden entstandene Sachschaden beträgt mittlerweile mehrere Zehntausend Euro. Darüber hinaus ist jeder Brand eine potentielle Gefahr, bei der auch Menschen verletzt oder gar getötet werden können.

Mit einer Plakatfahndung an den betroffenen Orten bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Das Polizeipräsidium Westhessen setzt für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, eine Belohnung von bis zu 1.000 Euro aus. Zögern Sie nicht bei verdächtigen Beobachtung in Kastel und Kostheim sofort die Polizei unter der Telefonnummer 110 zu verständigen. Sollte Sie allgemeine Hinweise haben, so nimmt diese jederzeit das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell