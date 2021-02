Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag in der Mainzer Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. In knapp vier Stunden stellten die Beamten mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsregeln fest. So mussten sie beispielsweise zweimal eine mangelhafte Ladungssicherung, eine unerlaubte Handynutzung, einmal fehlende Winterreifen und mehrere Fahrer beanstanden, die Mängel an der Beleuchtung ihrer Fahrzeuge hatten. Auf einige Betroffene kommt jetzt ein teures Bußgeld zu. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell