POL-UL: (GP) Geislingen - Gartenhütte aufgebrochen

Auf der Suche nach Beute brachen Unbekannte von Donnerstag bis Dienstag eine Gartenhütte in Geislingen auf.

Ulm (ots)

Am Donnerstag um 18 Uhr war die Gartenhütte in der Kleingartenanlage Verlängerung Dammstraße noch intakt. Als der Besitzer am Dienstag gegen 16.30 Uhr wieder kam, fehlten aus dem Anbau mehrere Elektrogeräte. Diese hat der Täter mitgenommen. Das Schloss schraubte der Unbekannte ab und gelangte so in das Innere. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) hat Spuren gesichert und sucht nun die Täter.

Die Polizei rät, auch Gartenhütten richtig zu sichern und/oder die Gartengeräte und Wertsachen mit nach Hause zu nehmen. Weitere Tipps zum Schutz gegen Diebstahl und Einbruch gibt die Polizei unter www.k-einbruch.de.

