Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Gaststätten und zwei Zigarettenautomaten angegangen - U-Haft für Täter

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Der Inhaber eines Restaurants am Niederwall meldete am Freitagmorgen, 02.04.2021 einen Einbruch. Am Tatort stellten die Beamten weitere Straftaten fest. Der Täter konnte im näheren Umfeld des Einsatzortes festgenommen werden.

Ein Gastronom meldete der Polizei gegen 07:50 Uhr einen Einbruch in sein Restaurant. Aufgrund des aktivierten Sicherheitssystems in seinen Geschäftsräumen hatte der Bielefelder eine Handybenachrichtigung bekommen und konnte der Leitstelle mitteilen, dass sich aktuell ein unbekannter Mann in dem Objekt befinden würde.

Als die alarmierten Polizeibeamten am Tatort eintrafen, war der Einbrecher bereits geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich.

Der dringend Tatverdächtige, ein 32-Jähriger, wurde festgenommen. Seine Erscheinung entsprach den Aufnahmen der Überwachungskamera, trotz eines Kleiderwechsels. Bei seiner Durchsuchung führte der Täter Aufbruchswerkzeug und die Kleidung, welche er zur Tatzeit getragen hatte, in einem Rucksack mit sich.

Die Beamten ermittelten, dass der Mann auf der Suche nach Beute in zwei weitere Restaurants eingebrochen war. Diese befinden sich im selben Gebäude, wie das Restaurant des Melders. Zudem versuchte der Täter zwei Zigarettenautomaten aufzuhebeln.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendete er den Akku eines neuwertigen E-Bikes.

Der 32-Jährige Mann mit ausländischer Staatsbürgerschaft befindet sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde am Samstag, 03.04.2021, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

