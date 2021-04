Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand einer Wohnung im 4. OG eines Mehrfamilienhauses in der Traitteurstraße. Nach Eintreffen der Rettungskräfte wurde das gesamte Gebäude aufgrund der starken Rauchentwicklung umgehend evakuiert und die Bewohner vorübergehend in einem bereitgestellten Bus untergebracht. Derzeit ist die Reichskanzler-Müller-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt komplett gesperrt.

