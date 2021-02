Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Trier (ots)

Unbekannte haben am Montag, 22. Februar, zwischen 13 und 17 Uhr versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Südallee 37 a einzubrechen. Eine Haupteingangstür wies Hebelspuren auf. Es gelang aber nicht, sie aufzubrechen. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise geben oder hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise werden erbeten an die Kriminaldirektion Trier unter Telefon 0651/9779-2290.

