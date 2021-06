Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Rhodt (ots)

Unter Alkoholeinfluss kam am Dienstagabend (15.06.2021, 17.45 Uhr) eine 51 Jahre alte Autofahrerin in der Theresienstraße im Bereich der "Alten Rebschule" nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Wingertszeilen. Die Kollision war so heftig, dass alle Airbags im Fahrzeug ausgelöst wurden. Weil die Frau unter Alkoholeinfluss stand, musste eine Blutprobe angeordnet und die Fahrerlaubnis beschlagnahmt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 8000 Euro.

