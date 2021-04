Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra - Ein VW-Polo-Fahrer aus Bebra parkte sein Auto am Mittwochnachmittag (28.04.), in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "In der Lache". Durch einen Unbekannten wurde das Fahrzeug auf der Fahrerseite zerkratzt. Anhand der Beschädigungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Spuren eines Einkaufswagen handelt, mit dem der Schaden in Höhe von etwa 300 Euro verursacht wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

PST Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell