POL-KLE: Goch-Hülm - Einbrecher entwenden E-Bikes aus GartenhausGartenhaus

Goch-Hülm (ots)

In der Nacht zu Sonntag (30.08.2020) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Hinterhof an der Straße Boyensteg in Hülm.

Hier brachen sie das Vorhängeschloss eines Gartenhauses auf und konnten so in das als Werkstatt und Lagerraum genutzte Häuschen eindringen. Der Eigentümer war abends zuvor noch bis 20:30 Uhr in dem Gartenhaus beschäftigt und stellte den Einbruch am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr fest.

Die Täter entwendeten zwei E-Bikes der Marke Intermezzo und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. (cp)

