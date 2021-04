POL-OH: Betrug

Polizeipräsidium Osthessen

Betrug

Mücke - Unbekannte zogen am Dienstagabend (13.04.), zwischen 21:30 Uhr und 21:40 Uhr, mehrere Packungen Zigaretten mit einer fremden EC-Karte aus einem Automaten in der Bernsfelder Straße. Der tatsächliche Eigentümer hatte seine Karte zuvor dort stecken lassen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 120 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

