Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnungseinbruch - Kennzeichen entwendet - Motorsägen gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wohnungseinbruch

Bad Hersfeld - Unbekannte brachen am Dienstagabend (27.04.), in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 18 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Hochhauses in der Kolberger Straße ein. Durch Aufbrechen der Wohnungstür gelangten die Täter in das Objekt und entwendeten Bargeld, einen Computermonitor, ein Handy Samsung S5 ein Apple-Handy sowie mehrere Fahrzeugpapiere und einen Fahrzeugschlüssel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Bad Hersfeld - Die beiden Kennzeichen HEF-GM 14 eines VW Golf entwendeten Unbekannte am Mittwochmorgen (28.04.). Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Robert-Heil-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorsägen gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Mittwochnachmittag (14.04.) bis Montagnachmittag (26.04.) mehrere Motorsägen der Marke "STIHL" aus einer unverschlossenen Garage in der Spessartstraße. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell