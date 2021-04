Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Apotheke - Einbruch in Lagerraum

Fulda (ots)

Einbruch in Apotheke

Burghaun - Eine Apotheke in der Straße "Marktplatz" wurde in der Nacht zu Mittwoch (28.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufdrücken der elektrischen Eingangstür gelangten die Unbekannten in den Verkaufsraum und entwendeten dort Bargeld. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerraum

Fulda - Durch Überklettern gelangten Unbekannte im Zeitraum von Samstagnachmittag (24.04.) bis Mittwochabend (28.04.) in einen Lagerraum eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße. Die Täter entwendeten Sporthanteln und -gewichte im Wert von circa 200 Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt. An den Blechwänden des Lagerraums entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell