Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211022.3 Itzehoe: Frau und Kind tot aufgefunden

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagabend hat die Polizei in einer Wohnung in Itzehoe eine Frau und ihren Säugling tot aufgefunden. Die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen zur Todesursache in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe übernommen.

Nach einem Hinweis entdeckten Beamte gegen 19.15 Uhr in einer Wohnung im Stadtteil Edendorf eine tote weibliche Person und einen ebenfalls toten, einjährigen Jungen, den Sohn der Verstorbenen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die 34-jährige Itzehoerin in suizidaler Absicht aus dem Leben geschieden ist, die genaue Todesursache des Kindes bleibt noch zu klären.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte seitens Staatsanwaltschaft und Polizei möglich.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell