Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 25. Juli 2021, um 19.06 Uhr, kam es im Tiefen Weg /Ecke Prälat-Morthorst-Straße zu einer Gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 28-jährigen Goldenstedters. Drei bis vier bislang unbekannte Täter haben den jungen Mann von seinem Fahrrad getreten und anschließend am Boden liegend geschlagen. Anschließend flüchten die Täter in unbekannte Richtung. Der 28-jährige Mann wird dadurch leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Visbek - Einbruch in eine Firma

In der Zeit zwischen Freitag, 23. Juli 2021, 17.00 Uhr und Sonntag, 25. Juli 2021, 10.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Firmengebäude eines Malereibetriebes im Trichterbecherweg. Aus der dortigen Werkstatt werden ein Hammer und ein Schraubendreher entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Visbek - Versuchter Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude Am Samstag, 24. Juli 2021, in der Zeit von 02.00 Uhr bis 03.15 Uhr verschafften sich unbekannte Personen im Tichterbecherweg gewaltsam Zugang zum Firmengebäude eines Elektrofachbetriebes. Im Sozialraum wurde dann die Kaffeekasse aufgebrochen. Die Täter*innen konnten nach bisherigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek entgegen, Tel.: 04445-95047-0.

Visbek - Versuchter Einbruch in einen Werksverkaufshop

In der Zeit zwischen Freitag, 23. Juli 2021, 19.30 Uhr und Sonntag, 25. Juli 2021, 13.00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam in einen Verkaufscontainer in der Ahlhorner Straße ein und durchsuchte diesen nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigungen an Kfz

Von Donnerstag, 22. Juli 2021, 23.00 Uhr bis Freitag, 23. Juli 2021, 11.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in Vechta, Am Schützenplatz, zwei Pkw VW Golf, in dem sie insgesamt 4 Reifen zerstachen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Donnerstag, 22. Juli 2021, 16.00 Uhr bis Freitag, 23. Juli 2021, 08.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Universitätsstraße einen im Außenbereich einer Mensa befindlichen Tisch, indem sie zwei Holzelemente der Tischplatte herausbrachen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 150,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta - Tuning

Am Sonntag, 25. Juli 2021, um 16.55 Uhr, geriet ein 28-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Straße Am Bergkeller in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Rückleuchten des Pkw foliert waren. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Mangel konnte noch vor Ort behoben werden.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 24. Juli 2021, 02.40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Vechta die Straße Am Middelpatt, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese war dem 36-jährigen Mann zuvor behördlich entzogen worden. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

