Garrel - Nachtragsmeldung und Korrektur zum Verkehrsunfall https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4977417

Der lebensgefährlich verletzte Pedelec-Fahrer ist am heutigen Morgen wegen seiner schweren Verletzungen verstorben. Hinsichtlich des Alters muss hier eine Korrektur vorgenommen werden. Der nunmehr Verstorbene war 74 Jahre alt.

Cloppenburg - Diebstahl aus Altkleidercontainer

Am Sonntag, 25. Juli 2021, um 21.00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie eine Personengruppe Bekleidung aus einem Altkleidercontainer in der Cappelner Straße entwendeten und alarmierte die Polizei. Vor Ort können neun Männer und Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren aus Großenkneten in einem Kastenwagen angetroffen werden. Die entwendete Bekleidung konnte dort aufgefunden werden. Die Tatverdächtigen wurden für die polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und anschließend entlassen.

Cloppenburg - Poolfilter entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 24. Juli 2021, 20.00 Uhr und Sonntag, 25. Juli 2021, 10.00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person auf ein Grundstück in der Mozartstraße ein und entwendete eine Filteranlage samt Schläuchen von einem Pool aus dem Garten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Bühren - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Samstag, 24. Juli 2021, 23.30 Uhr und Sonntag, 25. Juli 2021, 7.33 Uhr beschmierten bislang unbekannte Personen ein Doppelgaragentor in der Straße Poggenschlatt mit schwarzer Sprühfarbe. Darüber hinaus verteilten sie Essensreste vor der Eingangstür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 25 Juli 2021, gegen 7.00 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Sager Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Molbergen- Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, 25. Juli 2021, gegen 19.30 Uhr, geriet ein 27-jähriger Autofahrer, wohnhaft in Polen, in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro zahlen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 24. Juli 2021, 22.15 Uhr und Sonntag, 25. Juli 2021, 8.10 Uhr, beschädigte ein/e bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer*in an einem Daimler CLA 180 in der Straße Gelbrink vorbei. Dabei fuhr er/sie den Spiegel ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Essen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 25. Juli 2021, gegen 9.00 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer mit einem Anhänger aus Quakenbrück auf der L840 von Bunnen in Richtung Brokstreek. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, übersteuerte nach links und kam anschließend wiederum nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen Straßenbaum und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Später verständigte er selbstständig die Polizei. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Atemalkoholwert von 0,66 Promille festgestellt. Der Unfallverursacher erklärte, dass er nach dem Unfall zu Hause vor Schreck Schnaps getrunken habe. Da der Anfangsverdacht einer Trunkenheitsfahrt besteht, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem Unfall wurde der Quakenbrücker leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Höltinghausen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 25. Juli 2021, um 14.45 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Wildeshausen auf der Straße Immengarten in Richtung Hauptstraße, als ein 2-jähriges Kind unachtsam von einem dortigen Grundstück auf die Straße lief. Der Autofahrer konnte einen Unfall nicht mehr vermeiden. Das Kind kam leicht verletzt ein Krankenhaus.

Löningen - Straftat nach dem Kfz-Steuergesetz/der Abgabenordnung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 25. Juli 2021, um 17.00 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Pocket-Bike auf, das von einem 24-jährigen Löninger auf der Bahnhofsallee genutzt wurde. Das Fahrzeug war weder versichert, noch für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

