Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien im Stadtgebiet Friesoythe In der Zeit von Freitag, 22.07.21, 22.00 Uhr, bis Samstag, 23.07.21, 04.00 Uhr, kam es im Stadtgebiet Friesoythe zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Im Meeschenkamp und in der Heinrich-Schulte-Straße wurden so Zäune, Verkehrsschilder, Pflastersteine und Garagenwände beschädigt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Farbschmierereien geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe, Tel.: 04491/9316-0, in Verbindung zu setzen. Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, 23.07.2021, gegen 15.15 Uhr, sind der Polizei zwei Kleinkrafträder aufgefallen, da eines der Kleinkrafträder das Versicherungskennzeichen mit einer Maske abgedeckt hatte. Bei einer Kontrolle wurde daraufhin festgestellt, dass die beiden 16 Jahre alten Jugendlichen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sind. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Altenoythe - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 24.07.21, gegen 13.25 Uhr, beschädigt ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw im Vorbeifahren ein parkendes Fahrzeug. Der Verursacher entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der 75 Jahre alte Verursacher ermittelt werden. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Saterland - Milchtankstelle aufgebrochen Am 25.07.2021, in der Zeit von 03.55 Uhr bis 04.15 Uhr, wurden durch einen bislang unbekannten männlichen Täter die Automaten der Milchtankstelle in Saterland - Ramsloh, Am Ostermoor 123, aufgebrochen. Es wurde Bargeld entwendet und es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Täter war maskiert und dunkel gekleidet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit in Ramsloh gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe, Tel.: 04491/9316-0, oder der Polizei im Saterland, Tel.: 04498/92377-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell