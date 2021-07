Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Ladendieb gestellt

Hildesheim (ots)

Alfeld Ein 47-jähriger Delligser verübte am Freitagnachmittag, 23.07.21, gegen 16.00 Uhr, einen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Alfeld, in der Sedanstraße. Der Delligser steckte Waren im Wert von 54,- Euro in seinen Rucksack und wurde dabei beobachtet. Als er auf den Diebstahl angesprochen wurde, flüchtete er zu Fuß in die Richtung Innenstadt. Dort konnte er kurz darauf durch die alarmierte Polizei gestellt werden. Der 47-jährige, der bereits polizeilich bekannt ist, stand unter Alkoholeinfluss. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell