Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht an der Königstraße

Gronau (ots)

Mehrere Hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Montag bei einem Unfall in Gronau angerichtet. Der auf einem Verbrauchermarktparkplatz an der Königstraße geparkte blaue Dacia wurde zwischen 12.00 und 12.40 Uhr angefahren. Das Verkehrskommissariat erbittet Hinweise: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell