Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bei Umarmung Wohnungsschlüssel gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 22.07.2021, verwickelten zwei unbekannte Frauen eine Hildesheimerin in ein Gespräch, entwendeten dabei ihren Wohnungsschlüssel und suchten in der Abwesenheit der Hildesheimerin die Wohnung der Seniorin auf und stahlen Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Seniorin kurz nach 09:00 Uhr ihre Wohnung in der Theodor-Storm-Straße. In der Nähe des Mehrfamilienhauses wurde sie dann von zwei unbekannten Frauen angesprochen. Die Unbekannten setzten sich mit ihr auf eine Bank und stellten die Gesprächsführung so geschickt an, dass die Hildesheimerin sich wohl fühlte und einige privaten Dinge verriet. Während des Gespräches unterhielten sich die drei in deutscher und rumänischer Sprache. Bevor die zwei Frauen das Gespräch beendeten, umarmten sie die Seniorin. Im Anschluss erledigte die ältere Dame einige persönliche Dinge und war gegen 13:00 Uhr zurück an ihrer Wohnung. Erst dann bemerkte sie den Verlust ihres Wohnungsschlüssels. Glücklicherweise hatte die Hildesheimerin einen Ersatzschlüssel bei sich. Nachdem sie die Wohnung betreten hatte, sah sie, dass u.a. Schmuck und Bargeld gestohlen wurden. Die Ermittler gehen zu dem jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die zwei unbekannten Personen die Dame bewusst in ein Gespräch verwickelten und bei der Umarmung den Schlüssel entwendet hatten. Anschließend suchten die Täterinnen die Wohnung der Hildesheimerin auf und stahlen die Wertsachen. Die Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: Täterin 1: 160- 165 cm groß Ca. 50 Jahre Dunkelblonde Haare weiße Strickjacke Täterin 2: 160-165 cm groß Ca. 20 Jahre Zierlich längere blonde offene Haare beige längere Strickjacke Jeans Zeugen, die zu den Täterinnen Hinweise geben können oder denen die drei Personen auf der Bank in Ochtersum in der Nähe der Theodor-Storm-Straße aufgefallen sind, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell